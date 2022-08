O fígado é responsável por ser o principal agente catalisador de gordura e desintoxicante do corpo. Por isso, exige hábitos saudáveis para que possa manter o bom funcionamento.

Vital para o corpo humano, quando danificado o órgão pode desenvolver uma série de doenças como ascite, cirrose e doença hepática.

Exercendo cerca de 500 funções no organismo, o fígado é responsável por regular os hormônios e também por metabolizar toda a gordura ingerida.

Como certos hábitos podem fazer toda a diferença com a saúde do órgão, separamos alguns para te ajudar com os cuidados.

6 hábitos saudáveis excelentes para evitar problemas no fígado

1. Alimentação rica em nutrientes

Pelas diversas atividades simultâneas que exerce, o fígado necessita de uma grande quantidade de vitaminas e minerais.

Por conta dessa alta demanda do órgão, uma dieta repleta de vegetais, frutas e outros alimentos nutritivos é uma ótima escolha para quem deseja mantê-lo saudável.

2. Fuja do excesso de gordura

Para evitar problemas no fígado é essencial fugir do excesso de gordura. Ou seja, não exagerar no consumo de frituras, margarina, óleos refinados e da gordura animal.

Uma pesquisa realizada no Laboratório de Metabolismo Celular e Regulação Metabólica e publicada na revista Cancer Research identificou que quando o órgão é exposto em grandes quantidades à gordura, ele se torna mais suscetível ao desenvolvimento de câncer.

3. Beba água

Além de evitar as tão temidas pedras nos rins, a água também é excelente para prevenir problemas indesejáveis no fígado.

O consumo de oito a dez copos do líquido por dia contribui para eliminar as toxinas do corpo e com isso, garante a saúde do organismo.

4. Massagem

A massagem na região do fígado e da vesícula biliar é um hábito saudável que contribui para a distribuição de uma maior quantidade de sangue com nutrientes pela área massageada.

5. Exercícios físicos

Além dos mais diversos benefícios para todo o corpo, a prática regular de exercícios físicos também contribui para a prevenção de doenças no fígado.

Isso porque ela permite que ocorra uma alteração no metabolismo do órgão que reduz os níveis do colesterol ruim (LDL), triglicérides e também aumenta o colesterol bom (HDL).

6. Chá verde

O consumo diário de chá verde é uma prática simples e que pode contribuir para o bom funcionamento do seu fígado.

Além de ser uma bebida deliciosa e relaxante, o chá é rico em antioxidantes, que oferecem benefícios ao órgão.

Aviso: Este texto é de caráter meramente informativo e não tem a intenção de fornecer diagnósticos nem soluções para problemas médicos ou psicológicos. Em caso de dúvida, consulte um especialista antes de começar qualquer tipo de tratamento.