Esse é o castigo que o MP propôs a influenciadora de Anápolis que zombou de autistas e gays

Pagamento de R$ 10 mil. Essa é uma das condições propostas pelo Ministério Público (MP) para que o caso da influenciadora digital de Anápolis, Larissa Heringer Rosa, não seja denunciado à Justiça.

O valor, que deve ser quitado em 10 parcelas de R$ 1 mil, seria destinado a uma associação que atua na defesa dos direitos de pessoas com deficiência. Outro ponto abordado pelo documento é a prestação de 360h de serviços comunitários a entidades.

O acordo, que ainda depende de homologação judicial, diz respeito a um vídeo gravado pela influenciadora e publicado nas redes sociais em junho deste ano zombando de vagas reservadas para autistas em um shopping da capital.

Além disso, Larissa terá que se retratar publicamente por meio do próprio perfil do Instagram, pedindo desculpas aos que se sentiram ofendidos com o conteúdo do vídeo.

O documento prevê ainda que, caso quaisquer condições sejam descumpridas ou sem provas do cumprimento, a denúncia será imediatamente oferecida à Justiça. Entretanto, se as condições foram cumpridas integralmente, será solicitado ao juiz a extinção da punição.

Ao jornal O Popular, a defesa da influenciadora informou que não irá se manifestar sobre o caso, ‘uma vez que os atos do processo não estão públicos e não existe homologação judicial do acordo’.