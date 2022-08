Sonhar com cobra pode ser perigoso? Conheça o significado disso

Não tem discussão: a cobra é um animal marcante, chama atenção de qualquer um e causa medo até nos mais corajosos.

O temido animal rastejante ganhou essa fama por conta de toda bravura, força e ardilosidade, em que, quando menos se espera, ele ataca sua presa.

Além disso, esse bicho consegue se camuflar e enganar o restante do mundo, quando está emaranhado em meio a natureza.

Bom, onde queremos chegar é que: por que algumas pessoas sonham com esse misterioso animal, que é a cobra?

Sonhar com cobra pode ser perigoso?

De acordo com a cultura popular, nem sempre um sonho com esse bicho é mal sinal, ele pode significar até melhorias nas condições financeiras.

Mas segundo a psicologia, tudo depende!

Se a cobra do sonho for muito grande ou aparecer rastejando no chão, pode indicar que seus amigos não são tão confiáveis.

Enquanto isso, se a cobra for pequena ou estiver dentro de casa, você pode estar sendo traído ou traída.

Agora, se ela estiver amarrada no seu pescoço ou corpo, pode ser uma indicação de que você precisa se libertar na vida sexual.

Em ambos os casos fique de olho!

Bom, mas não vamos fazer a caveira desse pobre animal.

Por isso, se tratando das cores dela, o seu sonho também possui significados especiais. Veja:

Se no sonho ela for preta, significa que algo que estava encoberto poderá aparecer. Explicações e revelações podem surgir.

Cobra verde é um bom sinal, significa que você ganhará dinheiro ou que uma gravidez se aproxima.

Cobra branca é sinal de que algo importante acontecerá na sua vida em breve.

Já uma cobra amarela é um pedido de atenção redobrada para problemas que podem surgir.

Por fim, a vermelha também indica o início de uma nova paixão.

Uma cobra azul pode indicar que alguma mentira está sendo escondida de você.

E não para por aí.

Caso em seu sonho você estiver entre as cobras e não é picado ou se você mata uma cobra, significa que o “sucesso vem” e que você pode ter melhorias nas condições profissionais e financeiras.

Agora, caso você veja alguém sendo picado, significa que um inimigo poderá ser vencido.

Por último, se você criava ou cuidava de uma cobra, é sinal de que está tudo bem com a saúde.

