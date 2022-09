Se você conseguir incluir na sua dieta alguns desses alimentos que vamos listar a seguir, há grandes chances deles te ajudar a quebrar a gordura abdominal e perder peso.

Mas é claro, eles precisam estar associados a exercícios físicos e uma boa rotina saudável. Veja quais são eles!

6 alimentos que ajudam a quebrar a gordura abdominal e perder peso:

1. Legumes

Começando nossa lista, uma dieta rica em legumes pode ser uma grande aliada na quebra de gordura na barriga.

Isso porque, as fibras desses alimentos ajudam a manter estáveis os níveis de açúcar no sangue e promovem o melhor funcionamento do intestino, evitando o inchaço.

2. Folhas

Adicionar rúculas, alface, agrião e entre outros podem ser excelentes fontes de nutrientes e fibras.

Essa abundância dessas vitaminas e antioxidantes ajuda a afastar a fome e proteger contra doenças cardiovasculares.

3. Alho e cebola

Essa dupla que dá muito sabor a qualquer refeição pode ser uma bomba de saúde!

Isso porque, os nutrientes contidos nesses alimentos eliminam os depósitos de gordura no corpo, combatem as doenças cardíacas e reduzem o colesterol mau.

Sem contar que o alho e a cebola são poderosos antibióticos naturais e matam bactérias, vírus e fungos.

4. Pimenta cayenne

Aqui temos uma especiaria muito usada para apimentar e trazer um sabor especial para muitas preparações na cozinha.

Mas além disso, ela auxilia para acelerar o metabolismo, uma vez que ela ajuda a reduzir o nível de açúcar no sangue.

Isso, consequentemente, ajuda a perder gordura abdominal.

5. Açafrão

Se você estava procurando uma bomba rica em antioxidante que atue para proteger o fígado dos danos provocados pelos radicais livres, o açafrão é a sua aposta.

E não para por aí, por conta dessa promoção do melhor desempenho do fígado, essa especiaria também ajuda a queimar a gordura que se acumula no órgão.

6. Canela

Por último e encerrando com mais uma especiaria, a canela também é uma aliada na hora de perder peso.

Curiosamente, nos Estados Unidos, alguns estudos mostraram que consumir uma colher de chá de canela pode te ajudar a metabolizar 30 vezes mais o açúcar no sangue.

