Alguns alimentos, além de nutritivos e saborosos, ainda possuem na composição elementos que são excelentes para o bom funcionamento do cérebro e consequentemente, da memória.

Especialistas apontam que o consumo de comidas ricas em minerais e vitaminas atua diretamente na prevenção de danos nos neurônios, isso graças as substâncias antioxidantes neles presente.

No entanto, para alcançar os resultados esperados para o bom funcionamento do cérebro, é necessário ainda manter uma alimentação equilibrada.

Além disso, também é importante não passar longas horas sem se alimentar, ingerir os alimentos regularmente, evitar o consumo de bebidas alcoólicas, assim como realizar a ingestão de no mínimo 1,5 litro de água por dia.

Quer melhorar as funcionalidades do seu cérebro e também da memória? Então confira essa lista de comidas deliciosas que separamos e que podem te ajudar.

6 alimentos excelentes para o cérebro e a memória que nem todos sabem

1. Chá Verde

Contendo os mais diversos benefícios para o corpo humano, o chá verde se destaca por além de tudo, ainda elevar os níveis de serotonina presentes no cérebro, trazendo assim uma melhora para a memória e o aumento da concentração.

Relaxante, a bebida traz ainda um alívio dos sintomas da ansiedade e conta com propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes que atuam na proteção do cérebro contra danos.

2. Chocolate Preto

Os chocólatras de plantão agora podem arrumar uma desculpa mais do que válida para consumir ao menos um quadradinho de um delicioso chocolate preto ao dia.

Isso porque além de ser saboroso, o docinho ainda é rico em componentes que possuem a importante função antioxidante, que ajudam a diminuir os danos causados nas células do cérebro, além de contribuir para a oxigenação do mesmo.

Além disso, o chocolate preto é um excelente aliado para a prevenção de temidas doenças como o Alzheimer e o Parkinson.

3. Tomate

Bastante versátil, podendo ser utilizado nas mais variadas receitas culinárias, o tomate é uma fruta que apresenta ação anti-inflamatória e antioxidante.

Dessa forma, o alimento contribui para a redução da inflamação dos neurônios, prevenindo assim doenças que afetam o cérebro.

4. Salmão

O ômega 3 presente no salmão faz com que o alimento atue na construção de células cerebrais e nervosas, essenciais para a rápida resposta do cérebro e melhora da memória.

Dentre os outros benefícios da refeição estão também a contribuição para o alívio da depressão.

5. Leite

O triptofano é um aminoácido presente no leite que atua fortemente na produção de serotonina pelo cérebro e também regula importantes áreas cerebrais que ajudam a melhorar o desempenho do cérebro e memória.

6. Ovo

Por fim, um outro alimento que também possui excelentes benefícios para o cérebro e para a memória, além de ser super versátil, é o ovo.

Isso porque ele é uma ótima fonte de importantes nutrientes, como vitaminas B6 e B12, folato e colina, que ajudam até mesmo no combate da depressão e na regulação do humor.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!