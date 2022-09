Apesar do WhatsApp ser uma plataforma onde podemos ter uma certa liberdade na hora de conversar, alguns discursos podem ser fatais e devem ser evitados ao máximo.Por isso, existem algumas palavras perigosas que não podem ser ditas em uma conversa no WhatsApp.

Utilizar alguns desses termos podem fazer a sua conta ser banida. Sendo assim, tente evitar ao máximo utilizar algumas expressões que podem trazer problemas futuros para você.

6 palavras perigosas que não podem ser ditas em uma conversa no WhatsApp

1. Fake News

A palavra Fake News é uma expressão bastante perigosa de ser utilizada no WhatsApp. Sem um contexto, você pode ser confundido com quem espalha esse tipo de informação e acabar com a sua conta banida da plataforma.

Por isso, quando for utilizar a palavra, tente deixar bem claro o contexto que está usando ela, para que você não tenha problemas.

2. Discriminação

Uma das palavras perigosas que não podem ser ditas em uma conversa no WhatsApp é a “Discriminação”. O termo é utilizado para mostrar uma conduta que fere os direitos de uma pessoa.

Sendo assim, pense duas vezes antes de utilizar a frase.

3. Abuso

Outra expressão que deve ser tirada do seu vocabulário ou utilizada com bastante cuidado em bate-papos na plataforma é essa.

Muitas vezes, essa palavra quer dizer algo violento e, por isso, muitas pessoas tendem a ver essa frase como algo negativo.

4. Racismo

O termo racismo é bastante complexo de ser utilizado, caso inserido de maneira inadequada ou até em algumas brincadeiras.

Além de se tratar de algo sério, você pode magoar alguém dependendo da forma que falar essa expressão.

5. Preconceito

Falar em preconceito é também outra ação perigosa e que pode gerar transtornos e abalos nas relações entre colegas e amigos.

Por isso, tenha cautela quando for falar sobre isso.

6. Pornografia

Por fim, outra palavra perigosa que deve ser evitada de ser utilizar em conversas no WhatsApp é a “Pornografia”. Por se tratar de algo que é ainda um tabu, falar sobre isso pode te causar sérios problemas durante um bate-papo no aplicativo.

Sendo assim, é melhor ter uma certa cautela sobre o que será falado sobre o assunto.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!