Universidade Federal abre inscrições para curso de licenciatura em Anápolis

A Universidade Federal de Catalão (UFCat) abre na próxima sexta-feira (09) as inscrições para um curso gratuito de licenciatura em matemática para estudantes de Anápolis.

O curso será ministrado a distância, via Centro de Empreendedorismo, Inovação e Tecnologia (CEITec), também em parceria com a Universidade Aberta do Brasil (UAB).

A coordenadora do curso de matemática da UFCat, Elida Alves, ressalta que a parceria proporciona capilaridade para a universidade. “Podemos atingir vários outros municípios e chegar a um público que não alcançaríamos só por lá”, completa.

Serão 20 vagas disponíveis para o polo Anápolis. As datas e informações sobre as chamadas para as matrículas serão divulgadas pela Comissão de Seleção, por meio de editais complementares no endereço eletrônico no site do Centro de Seleção ou da instituição.

Para mais informações o contato pode ser feito pelo número (62) 99179-0546, via WhatsApp. Os interessados já podem acessar o edital neste link.