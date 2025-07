Homem é atraído para encontro pelo Grindr e acaba sequestrado em Anápolis

Vítima foi rendida por grupo de cinco pessoas, amarrada e colocada no porta-malas do próprio carro

Da Redação - 15 de julho de 2025

Central de Flagrantes da Polícia Civil. (Foto: Danilo Boaventura)

Uma cilada planejada por meio do Grindr, um aplicativo de relacionamento gay, resultou em momentos de terror para um homem de 34 anos, na noite desta segunda-feira (14), em Anápolis.

Atraído para um encontro que parecia inofensivo, ele foi surpreendido por um grupo de cinco criminosos, que o mantiveram refém enquanto roubavam seus pertences e limpavam suas contas bancárias.

A vítima, que terá a identidade preservada pela reportagem, combinou de encontrar um ‘moreno de 1.75 de altura, que conheceu pela plataforma.

Por volta das 20h30, dirigiu-se ao endereço fornecido, em uma residência no bairro Recanto do Sol. No entanto, ao chegar ao local, foi recebido pelo suposto pretendente e, logo em seguida, rendido por outras quatro pessoas que já o aguardavam.

O grupo, composto por três homens e duas mulheres, agiu rapidamente para imobilizar o rapaz.

Sem o uso de armas de fogo, eles o amarraram com fita adesiva, cobriram sua cabeça e o forçaram a entrar no porta-malas do próprio veículo, um Fiat Mobi de cor branca.

A partir daquele momento, o que era para ser um encontro tornou-se um sequestro-relâmpago.

Com a vítima dominada, os assaltantes tomaram posse do carro, do celular e da carteira, que continha documentos e cartões de crédito e débito.

Não satisfeitos, os criminosos o obrigaram a desbloquear os aplicativos bancários instalados no smartphone.

Eles então realizaram diversas transferências, subtraindo valores de diferentes contas, incluindo PicPay e outras instituições financeiras.

Após circularem com o homem trancado no bagageiro, os autores do crime decidiram abandoná-lo em uma região isolada, próximo à antiga Churrascaria Catarinense, na BR-060.

Assim que foi libertado, ele conseguiu buscar ajuda com familiares que moram nas proximidades e acionar as autoridades para relatar o ocorrido.

O Portal 6 apurou junto a fontes policiais que o homem descreveu os autores como jovens, de pele escura, sendo que um deles possuía um braço inteiramente coberto por tatuagens.

O caso já está sendo investigado pela Polícia Civil.

