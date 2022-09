Às vezes, nem sempre estar utilizando alguma rede social significa que estejamos disponíveis para conversar. Pensando nisso, uma nova função no WhatsApp vai impedir que as pessoas vejam que você está online no aplicativo.

A partir de agora, é possível você conseguir mexer na plataforma sem receber incessantes mensagens e, assim, seja obrigado a manter um diálogo com alguém.

Por isso, veja como impedir que as pessoas vejam que você está online no aplicativo e, dessa forma, evite certas frustrações.

Chega nova função no WhatsApp para impedir que as pessoas vejam que você está online no aplicativo

A fim de entregar uma maior privacidade para os usuários no aplicativo, uma nova atualização está sendo desenvolvida pelo WhatsApp para melhorar a navegação durante o uso da plataforma.

Desta vez, a novidade irá envolver a opção ‘online’ e dará a possibilidade de escolha ao mensageiro de postar ou não para outros contatos esse ‘status’.

Afinal, quem nunca quis só dar aquela ‘olhadinha’ no aplicativo, no entanto acabou tendo que manter uma conversa em um momento em que não estava tão à vontade? Pois é.

Por conta disso, o recurso irá mudar a forma que os usuários utilizam a plataforma e livrará que situações como essa aconteçam constantemente.

Agora, será possível escolher quem você quer ou não que veja a opção ‘online’ no seu status, apenas selecionando o menu de ‘Configurações’.

Conforme apurado recentemente no blog oficial do aplicativo, a novidade será liberada de forma gradual para todos os usuários tanto de Android quanto iOS.

Por isso, fique atento, pois, muito em breve, você poderá usufruir da função.

