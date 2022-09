Conheça mais sobre o Dj que vai abrir o show do Guns N’ Roses em Goiânia

Faltando seis dias para o show em Goiânia, a banda Guns N’ Roses anunciou nesta segunda-feira (05) que o Dj norte-americano, Kevin Brauer, mais conhecido como Sevenn, será o responsável pela abertura do evento na capital.

O artista – que já está no mercado há mais de sete anos – explodiu nas plataformas digitais, após o lançamento da música “Colors of The Rainbow”, que já conta com mais de 21 milhões de visualizações no Youtube.

Logo em seguida, o músico fechou uma parceria com o Dj brasileiro Alok, e lançou a canção “BYOB” que, em apenas 24 horas, alcançou a marca de 60 milhões de streams.

Com o reconhecimento nacional, Kevin já chegou a realizar shows nas cidades de Cajamar (SP), Barretos (SP), Maceió (AL), Londrina (PR), entre outras.

Recentemente, o artista esteve em Goiânia para participar do evento BBQ Mix, considerado o maior festival de churrasco do mundo, no dia 03 de julho.

Para os interessados em participar do evento, vale ressaltar que ainda existem ingressos disponíveis no site Viagogo. Os valores variam de R$ 667 até R$ 1.921.