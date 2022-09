Mulher morre e idosa fica gravemente ferida após atropelamento na GO-070

Uma mulher de 43 anos morreu e uma idosa, de 66 anos, ficou gravemente ferida na noite deste domingo (04), na GO-070, entre Goiânia e Goianira.

De acordo com a Polícia Militar (PM), elas foram vítimas de atropelamento na altura do KM 19 da rodovia. O acidente envolveu uma moto e um carro.

Quando os agentes chegaram ao local, encontraram uma das mulheres já morta. A outra tinha várias fraturas, foi imobilizada e levada a uma unidade de saúde.

O local do acidente foi isolado pela PM até a chegada do Instituto Médico Legal (IML), que fez a remoção do corpo da mulher.

O caso será apurado pela Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (DICT).