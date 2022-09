Iniciante no mundo da pesca esportiva, médico anapolino quebra recorde nacional

Sorte de principiante ou não, o terceiro contato com a área da pesca garantiu ao anapolino Arthur Lanna Appelt, de 36 anos, um recorde nacional, após capturar uma espécie de espantosos de 142 cm, no rio Xingu, no Mato Grosso.

Ele, que atua como ortopedista, conseguiu ultrapassar o recorde anterior de 110 cm do Hall da Fama da Brazil Game Fish Association (BGFA Record), maior autoridade no registro de feitos como esse, e ser o mais novo campeão na categoria Pirarara Absoluto.

Ao Portal 6, ele conta que a conquista foi algo inesperado, já que pretendia apenas passar um tempo com alguns amigos e não tem experiência na área.

“Eu não esperava nada. É a terceira vez que eu fui pescar na vida e nem os equipamentos eram meus. Como eu precisava de um hobbie, eu fui com eles”, confessou.

Embora sem prática, Arthur conta que a luta para conseguir ‘fisgar’ o peixe foi uma tarefa árdua e que demandou um tempo. De acordo com ele, a ação durou cerca de 40min à 1h para que fosse finalizada.

“Era muito pesado e inquieto. Se a ajuda dos meus companheiros de barco eu não conseguisse tirá-lo da água. Eu já estava exausto. Talvez mais que o próprio peixe. Agradeço ao barqueiro Buiú, que fez sua parte com perfeição”, afirmou.

Apesar da dificuldade, ele afirma que se sente feliz com a conquista e de poder representar a cidade no cenário nacional.

“É bastante gratificante. Ainda mais que eu não pesco, então foi algo bem feliz”, diz.