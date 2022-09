Paraíso às margens do Corumbá IV, Aurora do Lago já tem mais de 58% das unidades vendidas

Pensado para ser um verdadeiro paraíso, o Aurora do Lago se tornou também um grande sucesso de vendas depois de ter mais de 58% das unidades vendidas apenas na primeira fase.

Essas vendas ocorreram em um período de três meses e já são várias as pessoas que vão poder desfrutar das maravilhas do condomínio exclusivo, com arquitetura colonial, às margens do Lago Corumbá IV, e que tem alta previsibilidade de valorização aos compradores.

A proposta do Aurora do Lago é ofertar um novo estilo de vida e proporcionar memórias inesquecíveis para todos que morem ou visitem o local. Esse novo sonho fica no meio da natureza e tem 441 lotes com até 800 metros quadrados cada.

A melhor parte é que o empreendimento é cercado por área verde e dispõe de lazer completo, com clube aquático, salão de jogos, quadras poliesportivas, playgrounds e academia.

O espaço tem também restaurante, spa, heliponto, bar molhado, parque aquático infantil, praça com área gourmet e Deck com vista para o lago interno do condomínio.

Há ainda no Aurora do Lago um total de 402 metros de margem exclusiva para o lago Corumbá IV. Outro diferencial são duas rampas de acesso ao lago, que proporcionam segurança e mais praticidade.

Interessados em saber mais podem acessar www.auroradolago.com.br ou entrar em contato pelo WhatsApp (62) 9 8184-1069.