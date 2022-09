Algumas profissões passam a impressão de que são muito bem remuneradas e que os seus trabalhadores não precisam se preocupar quando o assunto é salário.

No entanto, nem sempre aquelas carreiras que aparentam ser simplesmente impecáveis são realmente o que parecem.

Em alguns casos, essa realidade pode até mesmo ser completamente diferente do que as pessoas de fora costumam acreditar.

Pensando nisso, confira algumas dessas profissões que podem “enganar” muitos.

6 profissões que as pessoas acham que ganham bem, mas a verdade é outra

1. Cirurgião dentista – Patologia bucal

Enquanto um profissional que opta apenas por ser cirurgião dentista conta com uma média salarial de R$ 4.279,12, a realidade não é a mesma para quem se especializa em patologia bucal.

Antes do “choque de realidade”, vamos entender do que se trata a profissão. Basicamente, o patologista bucal é o responsável por realizar diagnósticos mais certeiros das mais variadas doenças relacionadas com a boca, além de também contribuir para o desenvolvimento de outras áreas da odontologia.

Agora que você já sabe a principal função do profissional, saiba que o cirurgião dentista -patologista bucal recebe uma média de R$ R$ 2.752, quase metade do colega de profissão.

2. Enfermagem

Principalmente devido a importância do trabalho que os enfermeiros exercem diariamente, acredita-se que os profissionais da área são bem remunerados.

No entanto, o salário está sendo visto como bastante injusto e nos últimos dias, tem motivado até mesmo diversos protestos dos trabalhadores em busca dos seus direitos.

Isso porque os enfermeiros trabalham exaustivas 44 horas por semana, para receberem apenas R$ 1.212.

3. Artesão Crocheteiro

Por mais que as peças feitas em crochê tenham estourado nos últimos tempos e ganhado o coração de diversas brasileiras, a recompensa pelo trabalho manual não chega nem perto do que se espera.

Até porque, quando se pesquisa, as roupas e demais objetos artesanais possuem um valor um tanto elevado, mas o salário dos profissionais passa longe de ser alto.

A média salariam mensal para um artesão crocheteiro no Brasil é de somente R$ 1.212.

4. Médico Cirurgião do Aparelho Digestivo

Mesmo que os colegas de profissão estejam acostumados a receber salários bastante altos, o do médico cirurgião do aparelho digestivo é bom, mas não como se imaginava.

Ao invés de ultrapassar os R$ 10 mil mensais como a maioria das pessoas pensa, o profissional costuma receber cerca de R$ 5.926.

5. Psicólogo Acupunturista

Basicamente, o psicólogo acupunturista é o responsável por aplicar acupuntura como uma maneira de amenizar o sofrimento psicológico de seus pacientes.

Por mais que se acredite que o salário deva ser excelente por juntar duas áreas distintas em uma mesma carreira, essa é uma outra que figura a lista de profissões com salários diferentes do imaginado.

Isso se deve ao fato do profissional receber R$ 2.660, abaixo do que se costuma pensar.

6. Ator

Você não leu errado, nem sempre, o salário dos atores de grandes emissoras como a Rede Globo é aquele valor exorbitante que muitos imaginam.

Segundo o Observatório da TV, o pagamento variam de acordo com o tempo do artista na emissora.

Assim, o salário para um ator iniciante é de apenas R$ 5 mil, enquanto para aqueles que já possuem mais tempo de telinha, ele chega até R$ 60mil.

