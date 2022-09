Defesa Civil faz alerta para população de Anápolis após umidade atingir patamar crítico

O final de semana em Anápolis será de alerta, por conta do tempo seco. A Defesa Civil emitiu nesta sexta-feira (09) um comunicado informando que a umidade do ar está abaixo dos 12% na cidade.

Há risco elevado de incêndios florestais e para a saúde, como dores de cabeça. A atenção maior deve ser para quem sofre com doenças pulmonares. A recomendação é evitar exposição ao sol.

De acordo com a previsão do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), a umidade relativa na cidade está no nível do deserto do Atacama, o mais desidratado do mundo.

A previsão é que, no sábado (10), o predomínio seja de sol em todas as regiões do estado. O momento em que as temperaturas estarão mais elevadas será no período da tarde.

Em Anápolis, a umidade relativa deve atingir 16%. Já para Goiânia e em outras cidades da parte Central de Goiás, a expectativa é que chegue a 12%.

As regiões Sudoeste, Oeste e Norte também vão registrar as menores porcentagens, com 12% de sequidão. No Sul a estimativa é de 14% e no Leste 16%.

Cuidados

Com a estiagem, os cuidados com a saúde ficam redobrados. Para amenizar o impacto é importante manter a hidratação do corpo, evitar exposições solar e umedecer o ambiente em casa, através de aparelhos.