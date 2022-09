Frentistas de Goiás iniciam greve em postos de combustíveis nesta segunda-feira (12)

Os motoristas de Goiânia e Região Metropolitana podem ter dificuldade para abastecer nesta segunda-feira (12). Frentistas filiados ao Sindicato dos Empregados em Postos de Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleo de Goiás (Sinpospetro) prometem paralisar as atividades, a partir das 08h, em protesto por reajuste salarial.

A classe reivindica aumento de 21,42%, de acordo com Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). Segundo o Sinpospetro, não há reajuste há cerca de três anos e o sindicato patronal não oferece propostas neste sentido.

A greve terá inicío no Posto Shell 136, no Setor Sul, e seguirá, ainda na parte da manhã, para mais dois postos de combustíveis da capital. O ato segue no período vespertino, em outros dois estabelecimentos, e não tem data para o fim definida até então.

O Sinpospetro garantiu aos trabalhadores que participarem da paralisação que haverá proteção jurídica em caso de perseguições e demissões por adesão ao movimento. Em todo o estado, são cerca de 4.500 filiados.

A entidade estima que a paralisação pode atingir mais de mil postos em Goiânia e na Região Metropolitana. Por determinação legal, será mantido o mínimo de 30% de frentistas na ativa já que se trata de um serviço essencial à sociedade.