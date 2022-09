Muita gente pode até não saber, mas todas as plataformas digitais possuem algumas funções secretas. Por exemplo, a maioria das pessoas não sabe quais são os 10 segredos do WhatsApp que podem ajudar no dia a dia de muitos.

A plataforma é repleta de táticas secretas, mas que ainda são um verdadeiro mistério para muitos usuários.

Além disso, os recursos podem ser bastante úteis e ser uma ‘mão na roda’ para os internautas.

Maioria das pessoas não sabem quais são os 10 segredos do WhatsApp

1. Chamadas de vídeos pelo desktop

Um dos segredos que muitos não sabem é que, se alguém te ligar de vídeo pelo WhatsApp, é possível atender a chamada pelo WhatsApp desktop.

Assim, realizar reuniões de trabalho, da escola ou com amigos pode ser algo mais fácil e prático.

2. Palavras em negrito, itálico e riscado

Outra opção pouco utilizada e conhecida por muita gente que usa o WhatsApp é mudar o ‘jeito’ da letra.

Ao escrever uma frase, é possível deixá-la em negrito (*palavra*), itálico (palavras)ou riscado (~palavra~), apenas utilizando essas ferramentas.

3. Enviar vídeos sem nenhum áudio

Caso você queira enviar um vídeo para alguém, mas não queira colocar o áudio saiba que isso é possível.

Para isso, é só selecionar o botão localizado no canto superior esquerdo e clicar na opção mudo para que isso ocorra.

4. Enviar uma mensagem para várias pessoas

Com a nova atualização do WhatsApp, é possível enviar, por meio da lista de transmissão, uma mesma mensagem para diversas pessoas.

5. Opção de silenciar para sempre

Para quem não gosta de receber inúmeras mensagens, a plataforma fornece a opção de silenciar para sempre.

Assim, você não receberá nenhuma mensagem daquele contato ‘irritante’.

6.Evitar entrar em grupos

Outra função bastante escondida é a de evitar entrar em certos grupos do aplicativo.

Basta acessar as “Configurações” e, depois, clicar na aba privacidade. Assim, você conseguirá estabelecer um limite sobre quem pode ou não te adicionar em um grupo.

7. Colocar efeitos em fotos

Assim como o Instagram, há uma opção de colocar efeitos em fotos que você posta no status do WhatsApp.

Para isso, é só arrastar a imagem para cima quando você decidir postar algo no seu status e, logo em seguida, conferir as opções de filtro.

8. Excluir mensagens automáticas

Deletar mensagens temporárias também é uma ótima maneira de aproveitar ao máximo os novos recursos da plataforma.

Ao ativar a função, você poderá estabelecer um tempo de visualização, mas que, após o período, você não verá nunca mais a mensagem.

9. Passar um parágrafo com a tecla enter

Uma das coisas que a maioria das pessoas não sabem é que a tecla enter que está no teclado pode ser utilizada para mudar de linha.

Para ativar a opção, é só ir em “Configurações” e, depois, clicar na sessão “enviar com enter”.

10. Pesquise figurinhas

Por fim, outro recurso bastante escondido no WhatsApp e que pode simplificar a sua vida é a barra de pesquisa de figurinhas.

Para quem tem muitas imagens, a função pode ser útil para evitar que você perca muito tempo procurando a mídia desejada e acelerar o processo.

