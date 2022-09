Entenda por que a semana começou com céu cinzento em Anápolis

Os anapolinos que olharam para o céu na manhã desta segunda-feira (12) puderam contemplar um tempo cinzento e fechado. Houve quem questionasse: “vem chuva por aí?”

O meteorologista da Uni-Evangélica, Eduardo Argolo, afirmou que as nuvens são resultado de uma nebulosidade que vem do Sudeste do Brasil.

De acordo com o último boletim Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), a massa de ar polar passa pelo estado até o final da semana, mas deve ter pouca influência na temperatura.

Isso porque, mesmo com o prognóstico, a chance de chover no estado é muito remota, por conta do calor elevado que toma conta da região central do país.

“Muito difícil. Diria 5% apenas, dependeria das nuvens se manter durante a noite. Mas a umidade está baixa”, disse o profissional Eduardo Argolo.