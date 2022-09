Calorão aumenta ainda mais em Goiás e temperaturas ficarão altíssimas em várias cidades

O último boletim do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), divulgado neste domingo (11), aponta que não haverá trégua no calorão que tomou conta do estado nos últimos dias.

Pelo contrário, a tendência é que as temperaturas fiquem ainda mais altas em várias cidades goianas.

Outra preocupação é com a umidade relativa do ar, uma vez que não há possibilidade de chuva mesmo diante da remota chegada de uma frente fria em Goiás na quarta-feira (14).

Anápolis deve ser a única exceção no calorão e terá temperatura amena entre 20ºC e 30ºC. Nas demais cidades do estado o Sol quente vai predominar e elevar os termômetros para quase 40º C.

Na Cidade de Goiás, a máxima prevista é de 39ºC, a maior para o estado, segundo o Cimehgo.

Outras cidades que devem sofrer com as altas temperaturas são: Jataí, Ceres, Flores de Goiás (35ºC), Santa Helena, Rio Verde, Itumbiara, Goianésia, Rubiataba, Quirinópolis (36ºC) e Porangatu (38ºC).

Em todos estes municípios, a umidade relativa do ar pode ficar abaixo dos 15%.