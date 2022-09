Segundo a ciência, existem alguns manias e hábitos bem específicos que caracterizam as pessoas com alto QI.

Foi pensando nisso que hoje selecionamos esses traços para você descobrir caso tenha algum. É claro que não se trata de regras, são apenas tendências. Veja!

6 manias e hábitos que toda pessoa inteligente costuma ter:

1. Roer unhas

Começando nossa lista, aqui está um hábito considerado nojento e muito estranho para algumas pessoas, sem contar que pode ser um indicativo de ansiedade.

Mas a real é que essa pode ser uma característica de uma pessoa inteligente, porque simboliza uma atividade tranquilizante e que sinaliza o perfeccionismo quando está insatisfeito com algo.

2. Mascar chiclete

Muitos dentistas podem até condenar o uso das gomas de mascar, mas pesquisas mostram que mascar chiclete pode indicar um exercício de pessoas muito inteligentes.

Isso porque a atenção, memória e intelecto podem ser estimulados enquanto se mastiga, ajudando a ter um desempenho melhor em diferentes atividades no cotidiano.

3. Hábito de leitura

Segundo a psicologia, o hábito da leitura é o grande impulsionador do desenvolvimento do cérebro, o que deixa as pessoas inteligentes.

É como se a leitura treinasse o cérebro para exercer qualquer outra atividade, ampliando ainda o vocabulário e melhorando a escrita.

Além disso, ela exercita a memória e ativa regiões do cérebro responsáveis por funções cognitivas, ajudando a prevenir doenças neurodegenerativas.

4. Ter opiniões fortes

As opiniões fortes são grandes características de pessoas com a inteligência acima da média.

Por possuírem o hábito de leitura e alto nível cognitivo, conseguem definir bem suas escolhas, ideologias e opiniões bem embasadas para se firmarem.

5. Consegue se adaptar

Se você é um camaleão, que consegue se adaptar a qualquer ambiente para estabelecer um bom convívio, acredite: você é inteligente!

Essa característica facilmente pode ser confundida com a falsidade, já que dá entender que a pessoa muda de personalidade.

Mas a real é que essa é a capacidade de fazer ajustes em seu eu, modo de falar e vestir para gerar influências em qualquer espaço.

6. Cuida da mente e do corpo

Por último, os inteligentes associam com maestria a forma de cuidar da mente e do corpo, deixando ambos trabalhando em conjunto.

Assim, eles se preocuparam com os estudos e com atividades físicas, por exemplo.

