Maior festival de cervejas artesanais do Centro-Oeste está de volta a Goiânia

Mais de 200 rótulos de cervejas artesanais de Goiás, Distrito Federal, Paraná, Minas Gerais, além de outros lúpulos do mundo. É com essa pegada que a 13ª Edição do Piribier chega à Goiânia no próximo dia 07 de outubro e segue até o dia 09 de outubro. O evento ocorre no Shopping Passeio das Águas e a expectativa é de que mais de 15 mil pessoas frequentem o espaço.

E nem é só de boa bebida que vive o Piribier. O evento cervejeiro vai contar com a participação de grandes artistas nacionais

No primeiro dia, a presença é da banda que se arrasta há décadas nas paradas de sucesso, O Biquini Cavadão. No sábado (08), a cantora Céu marca presença e o festival fecha com chave do ouro ao som do Baiana System.

O público também poderá participar de palestras, workshops, degustações harmonizadas e outras experiências cervejeiras.

Os ingressos do evento também estão sendo comercializados pela , nos seguintes formatos: meia entrada, inteira, o passaporte que dá direito aos três dias de evento, e a modalidade ingresso solidário, que conta com um valor promocional mediante a doação de um quilo de alimento não perecível. Veja mais detalhes aqui.