Precisamos falar sobre saúde mental nas escolas

A presença de psicólogos nas escolas nunca foi tão necessária como agora. Após a pandemia temos encontrado alunos adoecidos, com quadros de depressão, ansiedade, transtornos alimentares e generalizados, além de conflitos familiares, fragilidades financeiras que respingam em questões sociais além de conflitos sociais e emocionais.

Em 2021 apresentamos o projeto 67/2021 que cria a Política Municipal de Prevenção e Combate ao Suicídio e de Valorização da Vida, o objetivo é construir uma rede de apoio envolvendo os serviços de atenção primária, especializada, educação, saúde e desenvolvimento social para reduzir os números referentes a essa pauta.

Também apresentamos o projeto de lei 86/2021 que dispõe sobre a oferta de atendimento psicológico aos alunos da rede municipal de educação. Esse é um sonho antigo e uma das maiores defesas do nosso mandato. Algumas redes públicas como a do Distrito Federal possuem psicólogos escolares que atuam no atendimento psicológico, mediação de conflitos, orientação das famílias e acompanhamento/encaminhamento para serviços especializados de saúde.

Já em 2022 apresentamos o projeto 17/2022 que institui a Política Municipal de prevenção ao abandono e evasão escolar no município de Anápolis, esse projeto consiste numa série de ações de acompanhamento multiprofissional tendo como foco articular as políticas públicas para proteção integral dos nossos 36 mil alunos da rede municipal.

Sonhamos com uma sociedade onde as crianças tenham seus direitos respeitados e que saúde mental seja um direito efetivo. Só assim construiremos uma sociedade mais justa e solidária, precisamos pensar Anápolis para a próxima década!