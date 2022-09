Uma bebê de seis meses e uma criança de dois anos de idade morreram em um incêndio ocorrido na noite de sábado (12) dentro de uma residência localizada na Rua Manoel Viana, em Nerópolis.

As duas estavam em um cômodo, na área externa da casa, que não possui ligação elétrica e, por isso, dormiam a base de luz de vela. A mãe estava dentro da casa preparando jantar quando tudo aconteceu.

Como a família estava de passagem pelo local, com estadia prevista para três dias, haviam dois colchões, um berço e diversas roupas no quarto externo.

Assim, a hipótese é de que a vela tenha caído e o fogo se espalhado rapidamente. Neste momento, uma das filhas correu para chamar a genitora. A mãe e pessoas próximas tentaram apagar as chamas antes da chegada dos bombeiros.

Conforme o capitão Giskard Xavier Nunes, a pior foi inevitável. “Quando os militares chegaram, se depararam com pequeno foco de incêndio, muita fumaça no ambiente. Eles combateram esse foco e se depararam em seguida, através de informações de familiares, que havia duas crianças no local já carbonizadas”, disse.

Os corpos das crianças foram levados para o Instituto Médico Legal e foram liberados um pouco às 7h40 desta terça-feira (13).