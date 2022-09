Depois de três meses foragido, a Polícia Civil prendeu na terça-feira (13), Mafrandel Windel dos Santos, de 48 anos, em Aruanã, no Norte do Estado. Ele, que estava sendo protegido pela própria família, é o principal suspeito de abusar sexualmente e engravidar a própria filha, uma adolescente de 14 anos.

Para esconder o crime, ainda a prendeu dentro de casa, para que demais pessoas não suspeitassem da gravidez supostamente consequente dos abusos. O caso ocorreu em Itaberaí.

Segundo o delegado Kahlil Souto, ele não só confessou os abusos como disse que familiares sabiam e acobertavam a situação. “As investigações vão continuar no sentido de apurar a responsabilidade de demais familiares”, finaliza.

O delegado explica que, no início do mês de junho de 2022, chegou ao conhecimento do Conselho Tutelar da cidade Santa Rosa de Goiás, que uma adolescente de 14 anos estaria sendo mantida em cárcere privado para esconder uma gravidez supostamente oriunda de violência sexual praticada pelo próprio pai.

Nesse momento, Mafrandel fugiu e foi se esconder no Norte do estado – com apoio de familiares. Ainda de acordo com as investigações, a esposa do homem chegou a levar a filha adolescente e um recém-nascido para o Aruanã para visitar o pai.