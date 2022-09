Moradores de Goiânia, Anápolis e Catalão poderão assistir filmes no cinema por R$ 10

A rede Cinemais está confirmada na “Semana do Cinema”, que ocorrerá entre os dias 15 e 21 de setembro, em todo o Brasil.

Em Goiás, as salas da rede estão distribuídas nas cidades de Goiânia, nos shoppings Bougainville, Portal Sul e Portal Norte, em Anápolis, no Brasil Park Shopping e em Catalão, no Catalão Shopping.

Na “Semana do Cinema”, as sessões terão ingressos a partir de R$ 10. O combo com pipoca e refrigerante custará R$ 29.

A campanha é idealizada pela FENEEC (Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas) e busca celebrar o retorno do público as salas após a pandemia.

Além da Cinemais, as redes Cinemark e Cinépolis – que possuem salas em Goiânia – estão confirmadas na semana especial.