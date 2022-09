Divulgado edital para concurso público do INSS com vagas para Goiânia e Anápolis

O Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) divulgou nesta quinta-feira (15) o edital do concurso público para preencher 1.000 vagas de técnico de seguro social – destas 23 são para o Estado de Goiás.

Em Goiânia, são 10 vagas – sendo uma para pessoa com deficiência e uma para pessoa negra.

Em Anápolis, o total é de 13 postos – sendo três reservados para pessoas negras e uma para pessoa com deficiência.

As inscrições começam na sexta-feira (16) e seguem até o dia 03 de outubro e podem ser feitas pelo site. O valor da taxa é de R$ 85.

Vale ressaltar que poderão pedir isenção total do valor da taxa de inscrição os candidatos com cadastro atualizado no Cadastro Único (CadÚnico) ou que sejam doadores de medula óssea.