Esta nota de R$ 10 é rara e pode valer uma boa grana hoje em dia

Se você viveu durante os anos 2000, você com certeza se lembra da nota de R$ 10 de plástico.

Na época as 250 milhões de cédulas que foram emitidas possuíam um design totalmente diferente das demais, sendo feitas em comemoração dos 500 anos de descobrimento do Brasil. Feita de polímero, a nota possui várias referências do descobrimento do país, como a efígie de Pedro Álvares Cabral e o mapa “Terra Brasilis” com as primeiras representações da nova terra.

Sem falar que ela possuía um trecho da carta de Pero Vaz de Caminha, uma rosa dos ventos e a assinatura de Pedro Álvares Cabral.

Nota de R$ 10 rara e valiosa

Por mais bonita e poética que foi essa célula, infelizmente, em 2006 ela saiu de circulação, o que a tornou rara e muito valiosa.

Por conta disso, a nota ficou super valorizada e hoje pode valer entre R$ 130 a R$ 150 nos sites como Mercado Livre, Enjoei e Shopee.

A título de curiosidade, existem diversas moedas e notas raras que são disputadas por colecionadores.

Inclusive, o valor agora pode parecer alto, mas no futuro elas podem valer mais ainda, isso porque, quanto mais tempo desde sua emissão, mais rara a nota se tornará.

Por isso, caso você tenha um exemplar de alguma nota ou moeda antiga, procure os compradores mais vantajosos, em lojas virtuais ou nos próprios blogs dessa área.

