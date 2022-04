6 moedas de R$ 1 que estão valendo uma nota e poucos sabem

Costumamos não valorizar muito as moedas, que acabam ficando no fundo da bolsa ou entregues para algum pedinte na rua. A verdade é que existem colecionadores pelo mundo todo que pagariam uma nota para ter algumas moedas brasileiras raras. Veja agora algumas moedas de R$ 1 real que estão valendo mais do que se imagina.

6 moedas de R$ 1 real que estão valendo uma nota e poucos sabem:

1. Declaração Universal dos Direitos Humanos

Criada em 1998 para celebrar os 50 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, essa moeda caiu no mercado brasileiro com uma tiragem de apenas 600.000, o que a deixa rara. Hoje em dia, se você encontrar uma dessas dando sopa por aí, saiba que ela pode valer até R$ 400.

2. Tiragem de 1999

Você deve estar se perguntando o que tem de diferente nessa moeda, não é mesmo? A verdade é que as moedas de 1 real de 1999 não possuem absolutamente nada de mais em sua composição. Mas, mesmo assim, são consideradas bastante raras. O motivo é que naquele ano, menos de 4 milhões de moedas foram emitidas pelo Banco Central, o que torna elas bem únicas. Hoje em dia, cada uma delas vale em torno de 12 até 300 reais.

3. Centenário de Juscelino Kubitschek

Em 2002, Juscelino Kubitschek comemorou 100 anos de vida, assim, foi criada uma moeda em homenagem ao ex-presidente, com uma tiragem de 50 milhões colocadas no mercado. Esta moeda já está cada vez mais rara de se encontrar e, por isso, o seu valor tem aumentado, chegando a 6 até 50 reais.

4. 40º Aniversário do Banco Central

Essa daqui foi lançada em 2005 em comemoração aos 40 anos do Banco Central. Apesar de ter uma grande tiragem na época de lançamento (40 milhões de unidades), ela pode ser encontrada no mercado à venda por mais de R$ 100. Está bem cobiçada, não é mesmo?

5. Bandeira dos Jogos Olímpicos

A primeira moeda para comemorar a entrega da bandeira olímpica ao Brasil foi lançada em 2012. Ela é a mais rara de ser encontrada por ser mais antiga e ter menos exemplares. Como consequência, é considerada a mais valiosa e pode valer até R$ 100.

6. Olimpíadas de 2016

Por fim, se você tem uma moeda das Olimpíadas de 2016 em casa, fique esperto! O seu valor de R$ 1 está se multiplicando a cada dia que passa e hoje já está valendo mais de R$ 400.

