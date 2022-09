Goiânia registra a maior valorização de imóveis de toda a série histórica

Goiânia teve a maior valorização de imóveis nos últimos 12 meses desde 2014. A alta é a maior da série histórica, segundo levantamento do Indíce FipeZap.

Enquanto a média nacional foi de 6,29% no período, a variação nos preços dos imóveis goianienses alcançou 20,91%. A cidade também liderou o ranking das capitais com imóveis mais valorizados entre janeiro e julho deste ano, com 12,95% de alta contra 3,5% do país.

Goiânia também está no topo da lista de capitais com alta real dos valores dos imóveis, ou seja, acima da inflação. Enquanto o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2022 foi de 10,97%, a variação acumulada no preço dos imóveis em Goiânia nos sete primeiros meses do ano foi de 12,95%.

O valor ainda é superior ao Índice Geral de Preços de Mercado (IGP-M), chamado de “inflação do aluguel”, que ficou em 10,8%. Apesar disso, segundo o Sindicato das Imobiliárias e Condomínios do Estado de Goiás (Secovi), o setor deixou de calcular os valores pelo IGP-M e tem preferido o IPCA.

A sequência de aumentos é justificada pelo setor, principalmente, pela alta dos preços dos materiais de construção civil. Em 2021, produtos como fios e cabos elétricos chegaram ter acréscimo de 80% em relação ao início de 2020. Estruturas metálicas, tubos e conexões, cimentos, pisos e materiais usados no acabamento das obras também sofreram reajuste.

Metro quadrado

Em agosto, Goiânia ficou em 12º no ranking do metro quadrado mais caro do Brasil entre as capitais. De acordo com o FipeZap, o valor médio para o mês foi de R$ 5.697.