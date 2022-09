Lista mostra o que ficou mais barato e o que encareceu nos supermercados de Anápolis

O custo da cesta básica teve uma redução de 2,65% em Anápolis, de acordo com a pesquisa divulgada pelo Procon no mês de setembro. A variação apresenta uma queda de R$ 14,67.

Um dos itens que mais tiveram alterações no valor médio foi o leite, que estava sendo encontrado por R$ 7,44 e agora já está nas prateleiras por R$ 5,79, demonstrando uma queda de 22,17.

O sabão em pó, que era comercializado por R$ 10,19 em agosto, está sendo vendido por R$ 8,34, com uma redução de 18,15%.

Os principais produtos da cesta básica tiveram pouca variação. Embora a maioria dos itens tenha diminuído o preço, o valor médio do arroz subiu de R$ 17,49 para R$ 18,51. Já o feijão, caiu R$ 0,74, saindo de R$ 7,88 para R$ 7,16.

A pesquisa do mês de agosto foi realizada entre os dias 29 de julho e 01, já em setembro, o levantamento foi feito entre as datas 05 e 06. Os preços são baseados no valor médio entre seis principais supermercados da cidade.

Confira a lista com outros itens que tiveram mudanças entre agosto e setembro:

Açúcar Cristal (pac. 5 Kg)

Agosto: R$ 17,79 / Setembro R$ 16,97

Café em Pó (pac. 500 g)

Agosto: R$ 16,41 / Setembro: R$ 17,26

Batata Inglesa (Kg)

Agosto: R$ 2,83 / Setembro: R$ 3,16

Óleo de Soja (900 ml)

Agosto: 8,34 / Setembro: R$ 7,62

Levantamento completo de setembro

Levantamento completo de agosto