Terapia com jogos da UniEVANGÉLICA promete ajudar crianças com Síndrome de Down

A UniEVANGÉLICA está realizando um projeto voltado para ofertar terapia a partir de jogos para crianças com Síndrome de Down. O programa é conhecido como Gameterapia e usa jogos para a estimulação.

À frente da iniciativa, a doutora Claudia Santos Oliveira, coordenadora de Pesquisa da universidade, explicou que a nova modalidade pode auxiliar no desenvolvimento do paciente.

“O projeto Gameterapia tem como objetivo verificar o aproveitamento dos estímulos por crianças portadoras de Síndrome de Down e como a terapia com games pode contribuir para o seu desenvolvimento. Esperamos que tenham uma resposta melhor na ação motora e cognitiva”, afirmou.

A gameterapia funciona como uma atividade motora, associada a um estímulo elétrico que aumenta a atividade cerebral e conta com resultados positivos no desenvolvimento motor e intelectual das crianças.

Cerca de 20 crianças com Síndrome de Down, preferencialmente de Anápolis, serão selecionadas ainda durante este mês para realizar um tratamento com 10 sessões que faz parte do ensaio-clínico da pesquisa.

Esse ensaio será dividido em três distintas etapas, sendo a primeira delas a avaliação prévia do paciente, sendo seguida por uma intervenção da fisioterapia convencional e uma segunda avaliação voltada para verificar a eficácia da terapia.

Já na segunda etapa inicia-se a gameterapia, também acompanhada por análises e por fim, a terceira irá analisar os dados coletados para comprovar a eficácia.

O projeto possui financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa de Goiás (Fapeg) e faz parte das atividades do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Movimento Humano e Reabilitação (PPGMHR) da instituição.