Chuva chega após quatro meses, mas não como os goianienses gostariam

Após quase quatro meses, a chuva voltou a cair em Goiânia. A precipitação foi registrada em alguns pontos isolados da cidade.

O Portal 6 recebeu vídeos mostrando a chuva no Jardim Guanabara, na região Norte da capital, e no Recanto das Minas Gerais, na parte Leste do município.

Nos últimos dias, Goiânia tem registrado altas temperaturas e baixa umidade do ar, tendo provocado diversos alerta da Defesa Civil, sobre problemas de saúde que poderiam ser causados por esta combinação.

Apesar de tão aguardada, a chuva não caiu como os goianienses gostariam. Além de isolada, a precipitação ocorreu por um curto espaço de tempo.

Confira os vídeos da chuva na capital: