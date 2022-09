Projeto que abre caminho para concurso público em Anápolis será votado um dia após as eleições

Protocolado no dia 15 de agosto na Câmara Municipal de Anápolis, o projeto que abre caminho para a realização de concurso público será votado no dia 03 outubro, um dia após a realização do 1º turno das eleições, no dia 02.

Proposta pela Mesa Diretora da Casa, a matéria está em tramitação na Casa e já foi aprovada na Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) e na Comissão de Finanças, Orçamento e Economia (CFOE).

Caso seja aprovado, o concurso está previsto para ser realizado ainda neste ano. A banca responsável pelo certame e edital devem ser lançados posteriormente.

Profissionais de Administração, Análise de sistema, Arquivologia, Comunicação Social, Direito, Letras, Pedagogia, Relações Públicas, Web Design e Tecnologia de Informática, devem ser alguns dos contemplados com vagas.

Este será o terceiro concurso na história da Câmara de Anápolis. O último havia sido realizado em 2017, com 11 vagas e 19 aprovados, devido a criação de cadastro de reserva.