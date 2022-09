Temos a resposta para quem quer saber se é possível ou não clonar o WhatsApp

Acessar a conta de uma pessoa sem que ela saiba não é algo legal de se fazer, mas é possível sim clonar o WhatsApp. Além disso, esse tipo de golpe acontece mais do que imaginamos.

Para se ter uma ideia, é bem fácil encontrar sites ou aplicativos que prometem clonar o WhatsApp de outras pessoas. Entretanto, além do potencial de causar danos e de cometer crimes com essa atitude, programas como esse podem se voltar contra quem os utiliza.

Como funciona a clonagem do WhatsApp

Basicamente, existem duas maneiras para se rastrear ou clonar um WhatsApp. Assim, uma delas consiste apenas em espelhar o app em outro dispositivo, geralmente utilizando o WhatsApp Web. Esse método geralmente envolve apps e programas de terceiros que replicam o conteúdo de um celular para outro pela internet.

No entanto, esse tipo de aplicativo não é confiável. Isso porque muitos deles pedem permissões para acessar determinadas áreas de seu celular, e é aí que o feitiço pode se virar contra o feiticeiro.

O segundo método é o SIM Swap. Neste caso, os criminosos contam com o auxílio de contatos dentro da operadora telefônica para desativar o número de celular de uma pessoa e repassá-lo a um novo chip SIM em posse dos bandidos.

Logo, tendo o número da vítima em mãos, é mais fácil acessar o WhatsApp e mandar mensagens em seu nome. Então, eles podem se passar por você e pedir dinheiro para seus contatos. Por não conseguirem identificar o golpe, muitos atendem aos pedidos.

Como evitar alguém de clonar o WhatsApp

Primeiramente, assegure-se de que seu WhatsApp está protegido do acesso de terceiros. Para isso, tenha a autenticação em duas etapas ativada. Assim, se alguém tentar clonar seu WhatsApp, você receberá um alerta de acesso indevido em outro dispositivo.

Outra opção é instalar aplicativos que colocam senhas em seu mensageiro. No geral, há diversos programas assim na Play Store. Consequentemente, com eles, seu app estará em uma “pasta segura”: mesmo que alguém descubra a senha de seu celular, precisará descobrir também a senha do WhatsApp.

O que fazer se o WhatsApp for clonado

Antes de tudo, saiba que o WhatsApp não permite que a mesma conta seja acessada por dois smartphones diferentes! Então, quando isso acontece, o aparelho conectado para de funcionar e é substituído pelo outro. Ou seja, isso ajuda a identificar quando sua conta estiver roubada.

Bom, se isso acontecer com você, seu aplicativo exibirá a seguinte mensagem: “Não foi possível verificar este telefone. Provavelmente, porque você registrou seu número de telefone no WhatsApp em outro aparelho”.

No entanto, utilizando o WhatsApp Web, você pode ficar conectado em dois dispositivos diferentes – computador e celular – e usar o aplicativo em ambos. Para resolver esse problema, abra as configurações do WhatsApp, entre em “WhatsApp Web” e selecione “Sair de todos os computadores”. Assim, qualquer dispositivo adicional logado em sua conta será desconectado.

Como recuperar

Por fim, caso você perca o controle total do seu WhatsApp, você precisará tomar algumas atitudes, a começar por seu telefone. Primeiro, entre em contato com sua operadora e peça o bloqueio do número por roubo ou furto. Assim, quem estiver em posse de seu número não poderá usá-lo ou desfazer as mudanças.

O próximo passo é desativar sua conta do WhatsApp. Para isso, envie um e-mail para [email protected] e escreva “Perdido/Roubado: Por favor, desative minha conta” (sem aspas) no assunto do e-mail.

No corpo da mensagem, digite o número roubado seguindo padrão internacional. Coloque o código DDI do país (55 para o Brasil) e o DDD de seu estado, seguido do número.

Após algum tempo, a conta ligada a este número será desativada. Seus contatos ainda verão seu perfil, mas nenhuma mensagem poderá ser trocada.

Caso você tenha um backup em seu celular ou na nuvem (iCloud ou Google Drive), você poderá recuperar suas conversas por ele. A conta também pode ser reativada em até 30 dias. Após esse período, ela será desativada para sempre.