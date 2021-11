A empresa Meta, dona do conglomerado do Facebook, vem implementando várias mudanças no seu catálogo de redes sociais e chega nova função no WhatsApp que será um perigo para quem gosta de enganar as pessoas.

Trata-se dos testes de verificação de identidade por meio do envio de documentos evitando, assim, registros e ocorrência de fraudes.

A novidade consta na versão beta do aplicativo, identificada pelo código v2.21.22.6. Para quem não sabe, o WhatsApp Beta permite aos usuários ter acesso a recursos antes do lançamento oficial.

Chega nova função no WhatsApp que será um perigo para quem gosta de enganar as pessoas

Apesar de ainda estar em desenvolvimento, alguns detalhes sobre o novo recurso já foram divulgados pelos usuários que testam a nova função.

O primeiro é que, por enquanto, o sistema de verificação de identidade está limitado apenas ao WhatsApp Pay, a plataforma de pagamentos do aplicativo.

Neste ano, a empresa Meta (quando ainda era Facebook) recebeu aprovação do Banco Central para permitir a realização de pagamentos diretamente na caixa de bate-papo.

E como será a verificação?

O WhatsApp Pay está atualmente disponível na Índia e no Brasil e autentica os pagamentos dentro da plataforma usando cartões de débito e crédito.

E com essa nova função, que visa coibir golpes e fraudes, a expectativa é que em breve o WhatsApp comece a solicitar aos usuários que verifiquem sua identidade se desejarem continuar usando pagamentos.

“Verifique sua identidade para continuar usando pagamentos no WhatsApp”, diz uma mensagem da notificação que apareceu aos usuários Beta. “Não foi possível verificar sua identidade. Tente enviar os documentos novamente”, foi outra.

Mais detalhes

Por se tratar de um recurso ainda em fase inicial, ele só será liberado para todos os usuários após os testes, aprovações e correções de bugs.

Por isso, não há uma data específica para a implementação. Sabe-se, no entanto, que a maioria das funções que aparecem no WhatsApp Beta costumam ser lançadas tempos depois.

Desse modo, devemos aguardar o anúncio oficial. Se a verificação de identidade para pagamentos der certo, é possível que ela possa ser adotada como regra no aplicativo. Um perigo para quem gosta de enganar as pessoas!

Confira também: