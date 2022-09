Tem dias que é difícil manter o ânimo, não é mesmo? Aliás, nesses dias fica até mais chato ir trabalhar, estudar ou manter a criatividade lá em cima. Bom, se os seus dias andam assim ultimamente, não se preocupe! Hoje vamos te dar dicas eficazes para superar o desânimo e encontrar motivação. Vamos lá!

6 maneiras eficazes de superar o desânimo e encontrar motivação:

1. Assistir filmes ou ler livros positivos

Primeiramente, nossa dica é: tenha contato com coisas positivas e motivacionais. Basicamente, no título falamos de filmes e livros, mas pode ser apenas um simples vídeo no Youtube, tudo vai te ajudar a mudar a própria mente.

2. Objetivos a curto prazo

Além disso, uma boa forma de se manter motivado é fazer planos a curto prazo. Por exemplo, no lugar de planejar perder 20 kg em um ano, planeje perder 2 kg por mês. Assim, um objetivo mais curto é fácil de alcançar e manterá a motivação.

3. Tenha um tempo só para você

Outra coisa é: descanse. Em suma, todo mundo merece um tempo para si, seja ir ao parque, praticar algum esporte ou simplesmente ficar sem fazer nada. Logo, ficar sozinha abrirá sua mente e até ajudará mais a conservar o ânimo.

4. Crie quadros de visualização

Se você está se perguntando do que se trata um quadro de visualização, saiba que é mais simples do que se imagina. Essencialmente, você precisará escrever todos os seus objetivos, sonhos e tarefas. Assim, você se sentirá melhor e terá mais noção sobre como organizar o seu tempo.

5. Aprenda coisas novas

Nossa próxima dica é: não fique alienado nas coisas que você está acostumado. Por isso, busque atividades diferentes para abrir sua mente. Nem que seja começar um novo livro, curso ou esporte.

6. Conheça pessoas positivas

Por fim, mantenha perto de você pessoas positivas, que vão ser seus aliados na motivação. Assim, tendo esses amigos por perto, você sempre terá um refúgio para buscar inspiração e aumentar os ânimos.

