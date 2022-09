Carros batem de frente na GO-462, em Goiânia, e cinco pessoas ficam feridas

Cinco pessoas ficaram feridas depois de um acidente envolvendo dois carros, na GO-462, no Residencial Orlando de Moraes, em Goiânia, na noite deste domingo (18).

Um GM/Onix, conduzido por um idoso de 60 anos, colidiu frontalmente com um VW/Gol. Com o impacto, os carros ficaram atravessados na pista.

No Onix estavam também a esposa do motorista e a sobrinha deles, de 08 anos de idade. No outro, a mulher do condutor era a passageira.

Os carros ficaram destruídos, e as vítimas foram levadas ao Hospital de Urgências Governador Otávio Lage (HUGOL).

A Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (DICT) foi acionada para atender a ocorrência e vai investigar o acidente.

A Polícia Militar Rodoviária e Técnico Científica também compareceram no local e a perícia foi realizada.