Em outubro, as famílias beneficiárias do Vale Gás receberão do Governo Federal o pagamento de uma nova parcela do benefício.

O ticket médio de agosto foi avaliado em R$ 110, no entanto, por sofrer influência da nova correção do preço do gás, recém anunciada pela Petrobras, ainda não foi divulgado o valor do auxílio no próximo mês.

O cálculo para o pagamento do Vale Gás leva em consideração o valor médio do gás de cozinha no país nos últimos seis meses, entre abril e setembro.

Para isso, o programa social se baseia na metade do preço nacional do botijão de 13Kg, apurado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Estima-se que cerca de 5,58 milhões de brasileiros serão contemplados com o pagamento do benefício entre os dias 18 a 31 de outubro.

Divulgada a data de pagamento da nova parcela do Vale Gás; veja quem vai receber

Não existe nenhum meio de inscrição especificamente voltado para o Auxílio Gás. Dessa forma, o programa leva seleciona famílias que estiverem inscritas no Cadastro Único e que seguirem os demais requisitos.

Para se ter direito ao benefício é preciso contar com uma renda familiar mensal, por integrante da família, menor ou igual a meio salário-mínimo (R$ 606).

Também estão aptas ao recebimento do auxílio famílias que possuam ao menos um integrante, desde que residam no mesmo imóvel, que receba o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Ademais, o Ministério da Cidadania ainda levará em consideração alguns requisitos básicos para ordenar os selecionados, tais como dados do Cadastro Único atualizado nos 24 meses anteriores, menor renda per capita, maior quantidade de membros na família e fazer parte do Programa Auxílio Brasil.

Anualmente, a pasta ainda realiza uma revisão dos dados cadastrados pelos beneficiários, além de, bimestralmente, checar a elegibilidade dos mesmos.

Dessa forma, diante de qualquer inconsistência nas informações apresentadas, assim como não se enquadrar mais nas regras do programa, o pagamento pode ser bloqueado, suspenso ou até mesmo cancelado.

Como o Vale Gás é pago de forma bimestral, ou seja, a cada dois meses, além de outubro, 2022 ainda contará com mais um depósito do benefício em dezembro.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!