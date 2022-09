Inclua no cardápio! 6 alimentos bons para o cérebro, memória e inteligência

Se uma alimentação saudável faz bem para o nosso físico, qualidade de vida e bem-estar, imagina o que ela faz com o nosso cérebro, memória e inteligência!

O que acontece é que alguns nutrientes presentes em certos alimentos turbinam nossa atividade cerebral e estimulam nossa capacidade cognitiva.

Sendo assim, hoje listamos alguns deles para você adicionar no seu cardápio e comer no seu dia a dia.

6 alimentos bons para o cérebro, memória e inteligência:

1. Brócolis

Começando nossa lista, os verdinhos como o brócolis, espinafre, couve e rúcula são ricos em ácido fólico.

Este atua diretamente na melhoria do DNA das células cerebrais e ajudam a reduzir significativamente o esquecimento.

2. Azeite de oliva

O azeite de oliva contém a substância oleocantal, que ajuda a reduzir o risco de Alzheimer. Além disso, o óleo concentra uma grande proporção de gordura monoinsaturada e antioxidante, que contribui para o bom funcionamento do cérebro.

Por isso, sempre que possível regue sua salada com esse óleo ou faça receitas que dê para consumi-lo puro.

3. Abacate

Acredite ou não, mas o principal benefício do abacate para o cérebro é melhorar a capacidade de memória.

Isso porque, a fruta contém ômega 3, assim estimula a circulação sanguínea e aumenta a capacidade de concentração

4. Salmão

Assim como no abacate, o ômega 3 presente no salmão faz com que o alimento atue na construção de células cerebrais e nervosas, essenciais para a rápida resposta do cérebro e melhora da memória.

Dentre os outros benefícios da refeição estão também a contribuição para o alívio da depressão.

5. Leite

O triptofano é um aminoácido presente no leite que atua fortemente na produção de serotonina pelo cérebro e também regula importantes áreas cerebrais que ajudam a melhorar o desempenho do cérebro e memória.

6. Ovo

Por fim, um outro alimento que também possui excelentes benefícios para o cérebro e para a memória, além de ser super versátil, é o ovo.

Isso porque ele é uma ótima fonte de nutrientes importantes, como vitaminas B6 e B12, folato e colina, que ajudam até mesmo no combate da depressão e na regulação do humor.

Aviso: Este texto é de caráter meramente informativo e não tem a intenção de fornecer diagnósticos nem soluções para problemas médicos ou psicológicos. Em caso de dúvida, consulte um especialista antes de começar qualquer tipo de tratamento.

