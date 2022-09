Mesmo recebendo estímulos, indústria do etanol em Goiás sofre com distribuição desigual de recursos

A compensação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para as indústrias de etanol em Goiás não afetará o valor do produto nas bombas. É o que aponta o presidente do Sindicato de Indústrias de Fabricação de Etanol do Estado de Goiás, (Sifaeg), André Rocha.

“Não é uma redução de imposto. As indústrias vão receber um crédito para minorar o problema que estão tendo com a competitividade, porque a gasolina teve mais redução que o etanol com as medidas do Congresso Nacional de diminuição das alíquotas”, disse em entrevista à Rádio Bandeirantes.

A medida, publicada no Diário Oficial do Estado na última sexta-feira (17), atende o estabelecido em Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que permite ao Governo Federal a concessão de uma série de benefícios sociais, entre eles, a redução da alíquota do combustível. Neste caso, o objetivo é ajudar a manter a competitividade do etanol frente à gasolina.

Mesmo considerando o repasse positivo, o presidente do Sifaeg critica o método de distribuição dos valores.

“É uma pena que esse repasse ao invés de ser feito pela produção, visto que o prejuízo está na venda e não na compra, tem base no consumo. O crédito de Goiás, que produz mais de 25% do etanol brasileiro e é o segundo maior produtor, ficou aquém de outros entes federativos”, afirma.

São Paulo, Minas Gerais e todos os estados do Nordeste, segundo ele, receberam repasses proporcionalmente maiores que os do Centro-oeste – o que ele considera injusto.

“Nós somos produtores e exportadores do etanol. 70% do nosso etanol é vendido para outros estados”, aponta.