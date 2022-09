Cachorro fica ilhado em lago de parque de Goiânia e bombeiros se mobilizam para salvá-lo

Um cachorro foi resgatado no lago do Bosque do Parque Atheneu, em Goiânia, na noite desta terça-feira (20).

Segundo o Corpo de Bombeiros, ele estava ilhado. Quando os militares chegaram para socorrê-lo, o animal estava assustado, mas sem ferimentos.

Foram utilizadas técnicas de salvamento terrestre para resgatar o cão, que ficou aos cuidados da pessoa que acionou os bombeiros.

O resgate foi filmado e mostra o cachorro enrolado num pano e assustado depois de ser retirado do lago.