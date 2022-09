Roberto Naves justifica corte de árvores da Praça 31 de julho

O prefeito de Anápolis, Roberto Naves (PP) justificou o corte de árvores da Praça 31 de julho. Ele afirmou que a obra de conclusão do Centro Administrativo não poderia ocorrer sem a retirada.

Roberto, por outro lado, prometeu que haverá compensação. “Infelizmente, quando você vai fazer uma obra aqui desse tamanho, pode ser que você tenha que fazer a retirada de uma ou outra árvore, mas a compensação ambiental ela sempre vai ser positiva e sempre vai acontecer”, disse.

Todavia, não é apenas na praça 31 de julho que os anapolinos sentem falta de uma maior arborização.

A falta de verde na cidade já se tornou pauta de saudosismo entre a população, principalmente quando o perfil do Instagram, “Anápolis na Rede”, compartilhou um comparativo da Rua 15 de dezembro, mostrando o local em 1996 e como se encontra atualmente. O Portal 6 mostrou que o município já perdeu 75% da cobertura vegetal original.

Porém, a questão parece ser percebida de forma diferente pelo prefeito, que destacou na coletiva de imprensa os projetos atuais para arborização do município.

“O novo projeto prevê a arborização, ele prevê toda a questão ambiental. E eu gosto de falar da questão ambiental, porque falar que cortou uma árvore para poder resolver esse problema é muito pequeno, porque só na Brasil nós plantamos 10 mil ipês”, afirmou.

“Se vocês observarem, tem alguns que já estão começando a florescer. Ali na região do Piancó, nós recuperamos todos os mananciais. Então, a Prefeitura trabalha realmente com parceria com a questão do meio ambiente. Nós trabalhamos realmente para garantir uma cidade com qualidade de vida cada vez melhor”, completou.