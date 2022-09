O número de mortes no acidente entre o carro da Prefeitura de Turvânia e um caminhão, na GO-060, na noite da quarta-feira (21), subiu para cinco pessoas.

O carro pertencia a Secretaria de Saúde do município. Dentro havia dois casais e o motorista, identificados como Sirlene Maria Araujo, Ivani Vieira de Souza, João Roberto Borges, Gaspar Rosa de Jesus, Gerson Francisco Oliveira.

Até a manhã desta quinta-feira (22), apenas quatro mortes haviam sido confirmadas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, todas as vítimas estavam no veículo de menor porte.

A Prefeitura de Turvânia decretou sete dias de luto oficial no município em ‘reconhecimento e admiração’ aos turvanienses. Nas redes sociais, Fausto Mariano, chefe do administrativo da cidade, lamentou as mortes.

“Hoje está sendo um dos dias mais triste de nossas vidas, pois todos eram nossos amigos, com quem compartilhamos ótimos momentos e eu, particularmente, manterei para sempre ótimas lembranças”, relatou o prefeito.