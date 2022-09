Goiás pode ter tempestades, rajadas de vento e raios neste fim de semana; veja onde

Nebulosidade e áreas de instabilidade. Em resumo, é essa a previsão do tempo para este fim de semana em Goiás.

Entretanto, as pancadas de chuvas isoladas e com temperaturas máximas que podem chegar a 30º C – podem acometer com mais ou menos intensidade algumas regiões.

Com isso, as precipitações podem vir em formato de tempestade, acompanhadas de rajadas de vento e raios.

No sábado (24), as regiões Norte e Leste do estado são as que terão maior volume de chuva – com 20 mm cada uma.

Sinal de alerta para Porangatu, onde todo essa quantidade de chuva está prevista. As regiões de Alto Paraíso e Cristalina vêm na sequência, com 12 mm. Rio Verde, Luziânia, Três Ranchos e Goiandira e Ceres, por exemplo, a previsão é de chuva de 10 mm.

A tendência é de que o volume de água aumente no domingo (25). Nesse dia, a região Sudoeste é onde está prevista para receber maior quantidade – 30 mm.

Em segundo está a região Norte, com 25 mm – sendo aguardado um pouco menos, 20 mm, para os demais pontos do estado.

Ao considerar as cidades, as campeãs em volume previstos serão Rio Verde e Luziânia – cada uma com 15 mm.