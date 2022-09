Construtora instalada no DAIA tem pedido de recuperação judicial homologado

A 4ª Vara Cível de Anápolis acatou o pedido de homologação do plano de Recuperação Judicial (RJ) da Paviart Construtora e Incorporadora LTDA, considerada como uma das maiores construtoras de Goiás.

O plano foi deferido ainda em 2017 devido à uma crise imobiliária que se iniciou em 2013, fazendo com que a empresa não conseguisse arcar financeiramente com alguns impostos, com os próprios fornecedores e compromissos que tinha com alguns bancos.

Ao não conseguir pagar os credores, a companhia instalada no Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA) ficou impedida de participar de licitações de obras públicas, acarretando um prejuízo de R$ 34 milhões, sendo assim necessário recorrer ao pedido de Recuperação Judicial.

Posteriormente, em 2018, ele foi aprovado pela Assembleia Geral dos Credores e desde a data em questão, as atividades exercidas pela construtora ficaram sob a fiscalização de uma administradora judicial nomeada pelo Juízo.

O deferimento da homologação do plano acaba por reconhecer que a empresa cumpriu todas as exigências legais anteriormente impostas.

Com isso, agora a Paviart Construtora e Incorporadora LTDA pode agora dar início ao pagamento de todos os mais de 500 credores.