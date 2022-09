Os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que ainda não receberam o abono do 13º salário, serão contemplados com a quantia, paga em cota única, no mês de novembro.

Parte dos contribuintes já tiveram o pagamento antecipado ao benefício, recebendo o mesmo em maio e junho. No entanto, para aqueles que ainda não receberam, o valor será pago de forma proporcional aos meses do ano.

O 13º salário é voltado para os beneficiários de aposentadorias, auxílio-doença, auxílio-acidente, auxílio-reclusão, pensão por morte e outros auxílios do INSS.

Os novos pagamentos do abono serão debitados a partir do dia 24 de novembro para os contribuintes.

Como de costume, o calendário de pagamento levará em consideração o número final do cartão de benefício, ignorando o último dígito verificador, que se encontra após o traço.

Aposentados e pensionistas que ganham até um salário mínimo e possuem o benefício com dígito final 1, serão os primeiros a receber o abono.

Nesta parcela de pagamento, os beneficiários podem ser surpreendidos com alguns descontos no valor final esperado.

Isso se deve ao fato de, por exemplo, ser descontado o Imposto de Renda de uma parcela de contribuintes.

Enquanto os beneficiários com 64 anos ou menos, que recebem mais que R$ 1.903,98 mensais sofrerão com o decréscimo, os aposentados com 65 anos ou mais, com um salário mensal superior a R$ 3.807,93, também contam com o desconto, mas possuem o direito a dupla isenção.

Divulgado quem vai receber 13º do INSS em novembro; veja a lista

Beneficiários que contam com até um salário mínimo

Final 1: 24 de novembro

Final 2: 25 de novembro

Final 3: 28 de novembro

Final 4: 29 de novembro

Final 5: 30 de novembro

Final 6: 1 de dezembro

Final 7: 2 de dezembro

Final 8: 5 de dezembro

Final 9: 6 de dezembro

Final 0: 7 de dezembro

Beneficiários que recebem acima do salário mínimo

Finais 1 e 6: 1 de dezembro

Finais 2 e 7: 2 de dezembro

Finais 3 e 8: 5 de dezembro

Finais 4 e 9: 6 de dezembro

Finais 5 e 0: 7 de dezembro

