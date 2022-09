Enel e empresas telefônicas encabeçam lista de reclamações em Anápolis

A Enel, concessionária responsável pela distribuição de energia em Goiás, está em primeiro lugar na lista com as 10 empresas com maior número de reclamações em Anápolis neste ano, com 27.

O levantamento, feito em agosto desse ano pelo Procon, leva em conta cada solicitação aberta não foi solucionada.

Logo em seguida, estão as empresas de telefonia, Oi Celular, Vivo e Claro. Na lista, as organizações aparecem sucessivamente com 24, 23 e 19 reclamações.

No levantamento, a única instituição de ensino que aparece é a Faculdade Anhanguera, com 13 solicitações não resolvidas apenas no mês de agosto.

A Saneago, responsável pelo saneamento de água em Goiás, também entrou na lista. A empresa recebeu 15 pedidos de resolução de problemas que não foram atendidos.