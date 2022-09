Motoristas brasileiros interessados em receber um benefício de R$1 mil do Governo Federal possuem até o dia 10 de outubro para se cadastrarem no programa.

Esta é a terceira vez que o Ministério do Trabalho e Previdência prorroga o prazo para que mais trabalhadores possam se inscrever no Auxílio-Caminhoneiro.

Em 12 de setembro, quando as inscrições foram prorrogadas pela segunda vez, 154.621 novos profissionais garantiram a inscrição no programa social.

Com expectativa de alcançar 900 mil motoristas, o Governo se deparou com apenas 484 mil cadastros até então, permitindo então a expansão do prazo.

Diante disso, aqueles caminhoneiros que fizerem a Autodeclaração do Termo de Registro de Transportador Autônomo de Cargas até o dia 10 de outubro e atenderem a todos os critérios exigidos, receberão três parcelas do benefício totalizando R$ 3.000.

Quantia a ser recebida diz respeito ao pagamento perdido dos meses de julho e agosto, assim como o débito atual do mês de setembro.

Motoristas podem se cadastrar para receber benefício de R$ 1 mil do Governo Federal; veja os requisitos

Para estar apto ao recebimento do Auxílio-Caminhoneiro, também conhecido como Bem Caminhoneiro, o motorista precisa estar com o Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTR-C), da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), ativo.

Desde que o registro esteja ativado, o trabalhador poderá receber o benefício mesmo que não tenha realizado a operação de transporte rodoviário de carga neste ano.

Além disso, o interessado também precisa estar com o CPF e a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) válidos.

Após a aprovação, o pagamento do Bem Caminhoneiro é depositado em uma conta poupança com o nome do beneficiário, aberta automaticamente pela Caixa Econômica Federal.

Assim que o dinheiro for liberado, o trabalhador poderá movimentar a quantia recebida por meio do aplicativo Caixa Tem, disponível para dispositivos com sistema Android e iOS.

Como realizar a inscrição no Auxílio-Caminhoneiro?

Os motoristas interessados em receber o Bem Caminhoneiro possuem até às 18 horas do dia 10 de outubro para realizarem a Autodeclaração do Termo de Registro de Transportador Autônomo de Cargas no site do Governo Federal, Portal Emprega Brasil.

Será preciso que o trabalhador confirme que atende aos requisitos legais exigidos, além de certificar que encontra-se apto a realizar o transporte rodoviário de cargas, de maneira regular.

O interessado também terá que informar o Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam) a respeito dos automóveis registrados na Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

