Com vagas em Goiânia e Anápolis, concurso público do INSS ainda está com inscrições abertas

As inscrições para o concurso do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) estão abertas e vão até às 18h do dia 03 de outubro, próxima segunda-feira.

Os interessados devem se inscrever pelo site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), banca responsável pela organização do certame.

São 15 vagas para técnico de seguro social em Goiânia e Anápolis. As oportunidades são para nível médio e também há cargos para pessoas com deficiência (PCD) e pessoas negras.

A remuneração para os aprovados será de R$ 5.905,79 e a jornada de trabalho é de 40 horas semanais.

Para ler o edital completo, clique aqui.