Muitos não sabem, mas uma simples folha de papel alumínio pode ser utilizada para as mais diferentes funções, dentro e fora da cozinha.

Além de ser um item bastante em conta e fácil de ser encontrado em qualquer mercadinho, o produto ainda é multiuso e salvador de vidas.

Se você ainda não tem em sua casa, então já vai adicionando na sua lista de compras, pois o papel alumínio pode te ajudar mais do que você imagina.

Ainda não acredita? Então confira algumas das várias utilidades que o produto possui.

6 utilidades do papel alumínio que você não sabe, mas precisa aprender

1. Analgésico Caseiro

Isso mesmo que você está lendo, um simples pedaço de papel alumínio pode funcionar como um excelente analgésico caseiro.

O cientista russo AV Skvortsov identificou que o uso da folha pode auxiliar no combate a gota, dores nas costas, ombros, pescoço e tornozelo.

Para o estudioso, o alumínio potencializa a ligação das células do corpo com o campo magnético da Terra, possibilitando assim diversos benefícios principalmente para as dores.

Para isso, basta apenas enrolar as partes doloridas no papel antes de dormir e esperar pelos resultados.

2. Dispositivo anti-roubo de carros

Acredite, o produto pode servir como um grande aliado para proteger o seu veículo de possíveis roubos.

Isso porque muitos golpistas se aproveitam da tecnologia para amplificarem o sinal da chave e assim, roubarem o seu carro até mesmo sem que você perceba.

Então, se você deseja se precaver, faça uma capa protetora com o alumínio e a coloque na chave sempre que não estiver usando.

3. Evita o apodrecimento de frutas

As frutas da sua fruteira apodrecem rápido demais? Então o seu problema pode estar próximo de ter um fim!

Então, principalmente se você vive sozinho e está cansado de perder os alimentos, anote essa dica.

Enrole o papel alumínio na parte de cima da fruta. Essa simples atitude dificultará o contato com o ar, evitando assim que a comida estrague e de dando um tempinho extra para aproveitá-lo.

4. Potencializa a máquina de lavar

Lavar roupa é uma tarefa de casa um tanto chata e muitas vezes, o resultado acaba saindo longe do esperado, o que gera um desânimo ainda maior com relação a atividade.

Porém, se você deseja potencializar a máquina de lavar e garantir ótimos resultados ao fim da lavagem, enrole ao menos três bolinhas com o papel alumínio e as jogue dentro do eletrodoméstico.

Fazendo isso, com menos de R$ 10 você consegue garantir roupas mais macias, limpas e com menos eletricidade estática nas lavagens.

5. Preserva as pilhas

Às vezes, bate aquele leve desespero quando a pilha dos utensílios acaba e você simplesmente não encontra uma nova em lugar nenhum da casa, não é mesmo?

Porém, em casos de emergência, saiba que o papel alumínio pode ser um verdadeiro salvador da pátria quando a única encontrada possui tamanho diferente.

Quer saber como se safar de um perrengue desse tipo? Simples! Utilize um pedaço do papel entre a pilha e a mola para preencher o espaço da diferença de medidas.

Mas claro, essa medida é apenas temporária e o ideal é comprar pilhas novas do tamanho correto.

6. Proteção do jardim

Acredite se quiser, mas o papel alumínio é um excelente aliado quando o assunto é a proteção do seu querido jardim!

Todo dono de planta sabe o quão ruim é ver as plantinhas sendo devoradas por diferentes animais, que parecem até mesmo que fazem questão de causar uma destruição.

Por isso, se você deseja proteger as plantas do ataque de aves, as enrole no alumínio deixando o lado brilhante para a parte exterior.

Por outro lado, se você deseja manter os insetos e lesmas longe, faça o mesmo, mas utilizando o lado oposto.

